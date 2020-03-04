https://static.news.ru/photo/52e31ee2-5e15-11ea-99fa-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда, предлагая провести в марте обмен «всех на всех» с республиками Донбасса, всего лишь создают видимость работы. На самом деле они пиарятся на вопросах мира в этом регионе. Такое мнение высказал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Разговоры об обмене — это пиар-акция от безысходности. От безысходности в выполнении Минских соглашений: не собирается Зеленский и его команда заниматься мирным урегулированием, — заявил политик.

По его словам, нынешняя администрация не сделала ни одного реального шага для решения конфликта. Он напомнил, что главная задача украинской власти заключается в выполнении Минских соглашений, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Медведчук заявил, что принятый бюджет Украины на 2020 год движет страну из эпохи бедности в эпоху нищеты.