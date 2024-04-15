Медведчук обвинил шестого «фокусника» в разрушении Украины Медведчук: Зеленский своей политикой разрушил Украину до основания

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Виктор Медведчук

Все президенты современной Украины обещали ее народу дружбу с Россией и после прихода к власти нарушали это обещание, написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру». Но, по его словам, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, которого он назвал «шестым фокусником», превзошел в этом всех и станет последним президентом страны, разрушив ее до основания.

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что украинский народ хотел дружбы и единства с Россией, но каждый украинский президент обещал это, а потом делал противоположное. С каждым украинским президентом творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника (Владимира Зеленского. — NEWS.ru) страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит, — указал политик.

Медведчук назвал всю историю современной Украины «потерей ее политического значения и деградацией управленческой элиты». По мнению политика, все украинские лидеры пытались «продать» свою власть после того, как их избирали на пост, «и с каждым разом это все больше получалось». Он считает страну «проданным лотом на мировом политическом аукционе». По его оценкам, после того как Украиной все воспользуются, ее «выкинут на свалку».

Говорит ли это о том, что народ Украины ущербный? Нет, это говорит о том, что сформировалась ущербная элита, которая этим народом не может и не хочет управлять, — добавил Медведчук.

Медведчук указал, что Зеленский на посту президента не занимался ни экономикой, ни социальными программами, ни борьбой с коррупцией, но «становился в красивые позы», высказывая громкие слова. Игра украинского лидера во власть привела к кризису в Донбассе и ввергла страну в «страшное горе», подчеркнул политик, отметив, что Зеленский был лишь рад этому из-за внимания к его персоне.

И пока украинцы страдали, умирали, в отчаянии покидали страну, Зеленский сделал нацизм государственной идеологией, изображал из себя великого полководца и ненавистника России, — отметил политик.

Медведчук добавил, что все президенты Украины подрывали основы украинской государственности, а Зеленский завершил этот процесс, «устроив грандиозное кровавое шоу». Но, как считает политик, это шоу близится к завершению, а на его месте останется «безлюдное пепелище».

А возрождать это Дикое поле придется традиционно вместе с Россией, что сейчас и делают жители Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, используя свое право на выбор нормальных условий жизни для себя и своих детей. И, пока Зеленский играет свой последний спектакль, количество новых регионов России будет расти, — заключил Медведчук.

Медведчук ранее заявил, что реальное положение дел в экономике Украины с каждым днем все очевиднее показывает неспособность нынешней власти обеспечить базовые потребности населения страны. По его словам, разрыв между «победной» повесткой и положением этой страны ежедневно усиливается, вопреки заверениям киевских властей об экономических успехах.