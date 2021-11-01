Медведчук назвал возбуждённое против него дело фальсификацией СБУ

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук назвал возбуждённое против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму фальсификацией Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает РИА Новости. Он также не согласился с избранной ему судом мерой пресечения.

Всё это уголовное дело, которое сегодня было на рассмотрении, всё это результат фальсификации Службой безопасности Украины, — цитирует политика агентство.

Он выразил уверенность, что в своё время этому будет дана правовая оценка.

Меру пресечения в виде личного обязательства не покидать Киев без ведома следствия, прокуратуры и суда, а также являться по каждому их требованию Медведчук назвал безосновательной. По его мнению, решение Печерского суда Киева о её избрании незаконно.

В начале октября украинские правоохранительные органы предъявили Медведчуку новые обвинения в госизмене. Следователи ГРУ совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины якобы установили его причастность к реализации преступной схемы поставки угольной продукции с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014–2015 годах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть возможность обмена Медведчука на украинцев, находящихся в российских тюрьмах. По его словам, это может произойти в случае подтверждения у него Россией гражданства РФ.