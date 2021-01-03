Медведчук назвал санврача Украины «недоразумением от медицины»

https://static.news.ru/photo/a05e85de-4dd0-11eb-99da-fa163e074e61_660.jpg Виктор Ляшко Фото: Виктор Ляшко/facebook.com

Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал замглавы украинского Минздрава и главного санитарного врача страны Виктора Ляшко за высказывание о российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

По словам чиновника, на Украине не будет применяться ни данный российский препарат, ни другие вакцины, не прошедшие третью стадию исследований.

Заявление главного санврача Украины, точнее «недоразумения от медицины» Ляшко <...> — это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан, — приводятся слова Медведчука на сайте партии.

К настоящему моменту третью фазу испытаний не прошла ни одна из существующих в мире вакцин от COVID-19. Это случится только в 2022–2023 годах. Политик попросил специалистов объяснить это Ляшко, чтобы тот, в свою очередь, проинформировал руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Медведчук добавил, что «за 7 лет политики пещерной русофобии» власти достаточно поиграли в геополитику, уничтожив при этом украинские экономику, медицину и образование. По его словам, пора подумать о национальных интересах, когда на кону жизни граждан.

За минувшие сутки на Украине зафиксировано 4,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии заболели более 1 млн человек. Жертвами инфекции стали 18,8 тысячи жителей.

Как писал NEWS.ru Медведчук заявил, что украинская фармакологическая компания «Биолек» подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. По его словам, компания обратилась с заявлением в Минздрав Украины. Он подчеркнул, что клинические испытания вакцины были проведены на десятках тысяч добровольцев, эффективность и безопасность препарата доказана. Политик добавил, что производство препарата можно наладить в стране в течение трёх — шести месяцев.