Медведчук назвал отказ Зеленского от российской вакцины «маразмом»

https://static.news.ru/photo/fc74f56c-1796-11eb-950a-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: zagittya.com.ua

Глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает маразмом отказ президента своей страны Владимира Зеленского покупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом политик написал в Facebook.

Как отметил Медведчук, украинские власти пытаются «изобрести велосипед», когда российские учёные уже создали препарат и провели две фазы клинических испытаний. Кроме того, его эффективность уже подтверждена и РФ уже выразила готовность предоставить его Украине.

Почему наши люди должны участвовать в опытах каких-то заграничных дядь, — возмутился Медведчук.

Он пояснил, что в этом-то и заключается «маразм действий Зеленского и его команды».

Киев отказался от российского препарата для вакцинации от COVID-19 после того, как украинский министр здравоохранения Максим Степанов провёл переговоры с временной поверенной в делах США Кристиной Квин. О решении сообщило американское посольство США на Украине.

В начале октября глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил российского лидера Владимира Путина рассмотреть вариант поставок вакцины в его страну. На это Путин ответил, что РФ готова к такой работе, но предварительно необходимо обсудить данный вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.

12 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также подчеркивал, что для получения российской вакцины власти Украины должны выразить такое желание. При этом поставка вакцины возможна на платной основе. Вскоре завершится третья фаза испытаний, а затем начнётся массовое производство. Песков добавил, что пока Киев не изъявлял желания купить российскую вакцину, писал NEWS.ru.