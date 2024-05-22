Медведчук рассказал, кто должен возглавить Украину вместо Зеленского Медведчук: должность Зеленского не может занять его советник Андрей Ермак

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Андрей Ермак

Должность президента Украины после истечения срока полномочий Владимира Зеленского должен занять председатель Верховной рады, заявил РИА Новости председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, конституция страны исключает вариант, при котором пост мог бы перейти советнику Зеленского Андрею Ермаку.

Нет, это полностью исключено в соответствии с действующим законодательством Украины, — сказал Медведчук.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Таким образом, он перестал быть легитимным лидером страны, должность которого занимал с 20 мая 2019 года. Очередные выборы главы государства должны были состояться в марте 2024 года, но их отменили. В Киеве объяснили это решение действием военного положения в стране.

Сам Зеленский отказался признавать окончание своего президентского срока. Он отметил, что продолжает занимать должность главы государства в связи с объявленным в стране военным положением. В ООН также заявили, что продолжат считать Зеленского президентом Украины.

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что законность пребывания украинского лидера на посту имеет значение для России в случае подписания документов. Он подчеркнул, что вопрос легитимности Зеленского должен быть решен политической и правовой системами самой страны.