https://static.news.ru/photo/a2206092-d719-11e9-ae55-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: kremlin.ru

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что процедуры в законе «О регламенте» можно охарактеризовать как бюрократические. При этом политик считает, что пока непонятно, какими будут законодательные акты в будущем.

Не все, но отдельные процедуры в законе «О регламенте» можно охарактеризовать как бюрократические. Но если идти по пути максимального упрощения, то неизвестно, какой продукт в виде законодательных актов, а значит, регулирования правовых отношений в стране, мы в итоге получим, — написал Медведчук в Twitter .

Не все, но отдельные процедуры в законе «О регламенте» можно охарактеризовать как бюрократические. Но если идти по пути максимального упрощения, то неизвестно, какой продукт в виде законодательных актов, а значит, регулирования правовых отношений в стране, мы в итоге получим. pic.twitter.com/R9K2Labq2s — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 14 сентября 2019 г.

Ранее вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент должен принять новый закон о регламенте.

Самая большая ошибка, по его мнению, заключается в том, что с 1991 года Рада не получила нормального регламента.

Как писал News.ru, 10 сентября 245 из 423 депутатов Верховной рады Украины поддержали законопроект № 1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». Согласно документу, парламент может начать соответствующую процедуру в том случае, если глава государства совершил государственную измену или другое преступление.