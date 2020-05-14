Медведчук: МВФ и дальше будет «доить» украинскую власть

https://static.news.ru/photo/66163c6e-9615-11ea-bebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Международный валютный фонд будет «доить» Украину, «как дойную корову».

МВФ, познав сладость удовлетворения своих непонятных требований украинской властью в плане принятия законов о земле, о банках, будет и дальше доить эту дойную корову, которой является украинская власть, чтобы добиться идеального для себя результата, — считает политик.

Медведчук сомневается в том, что транш МВФ пойдёт на восстановление экономики и оказание социальной помощи. При этом фонд цинично будет продолжать «политику давления, уничтожения украинского народа». Руководители этого учреждения не скрывают своего недовольства украинскими законами. Они намекают, что их необходимо изменить, передаёт РИА Новости.

28 апреля Совет директоров Всемирного банка принял решение выделить Украине дополнительные средства в размере $135 млн для реализации проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей». Из них $35 млн будут направлены на борьбу с распространением коронавируса.

Как писал NEWS.ru, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк заявил об отсутствии денег в казне на преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.