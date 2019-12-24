https://static.news.ru/photo/cf4f8d64-625b-11e9-a965-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что следующие встречи в рамках парламентского измерения «нормандского формата» могут состояться в Германии в ближайшее время.

Мы сегодня обсуждали наши последующие встречи, когда будут определены делегации, — отметил политик.

По его словам, Минские соглашения, которые утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН, вступили в силу. Он подчеркнул, что Украине и России важно восстановить диалог для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ОБСЕ дали оценку декабрьской встрече «нормандской четвёрки» в Париже. Результаты прошедшего во Франции саммита можно будет оценить лишь через несколько месяцев. Об этом заявил координатор от ОБСЕ в гуманитарной группе по Донбассу Тони Фриш.