Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что следующие встречи в рамках парламентского измерения «нормандского формата» могут состояться в Германии в ближайшее время.
Мы сегодня обсуждали наши последующие встречи, когда будут определены делегации, — отметил политик.
По его словам, Минские соглашения, которые утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН, вступили в силу. Он подчеркнул, что Украине и России важно восстановить диалог для мирного урегулирования конфликта в Донбассе,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в ОБСЕ дали оценку декабрьской встрече «нормандской четвёрки» в Париже. Результаты прошедшего во Франции саммита можно будет оценить лишь через несколько месяцев. Об этом заявил координатор от ОБСЕ в гуманитарной группе по Донбассу Тони Фриш.
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