Медсестра в Лондоне получила штраф, выйдя на работу для лечения COVID-19

https://static.news.ru/photo/922b1a86-7d79-11ea-b2d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tim Ireland/Xinhua/Global Look Press

Власти оштрафовали за неправильную парковку 62-летнюю медсестру Дейрдри Барр, которая вернулась с пенсии, для работы с больными коронавирусной инфекцией. Инцидент произошёл в Лондоне.

Женщина более 40 лет отработала в сфере здравоохранения и ушла на пенсию. Позже она вернулась к работе, её назначили на руководящую должность в одной из лондонских больниц, где лечат больных с коронавирусной инфекцией.

10 апреля женщина обнаружила штраф за неправильную парковку в размере 130 фунтов стерлингов. Её племянник Барри МакФарланд возмутился такому наказанию. По его словам, его тётя и её команда трудятся круглые сутки, чтобы спасать людей.

Последнее, о чем должны беспокоиться такие люди, как моя тётя — это парковка. Отвратительно, что эти агенты ходят и вешают листки о штрафах на машины, когда очевидно, что в этой зоне работают много врачей, — рассказал МакФарланд журналистам Daily Star.

Представитель местной администрации заявил, что служащие не знали, что она является работником здравоохранения. Штраф был отменён, а женщине выдали разрешения на парковку.

Мы благодарны Барр и ее коллегам за жизненно важную роль, которую они играют для обеспечения безопасности, и мы готовы сделать все, чтобы поддержать их, — заявил представитель администрации.

NEWS.ru писал, что в Лондоне от коронавирусной инфекции скончались14 работников транспортной службы. Жертвами вируса стали девять водителей автобусов, три работника корпорации Transport for London, работник компании, сотрудничающий с ней и сотрудник столичного метрополитена.

В Великобритании зарегистрировано 85 208 случаев заражения коронавирусом. Умерли более 10 тысяч человек.

Всего в мире заразились более 1,8 млн, более 114 тысяч умерли, более 430 тысяч выздоровели.