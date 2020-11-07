Медики Сербии зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19 в стране

https://static.news.ru/photo/fe64ef74-2111-11eb-baf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рекордное число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) зафиксировали власти Сербии за последние сутки. По данным Минздрава республики, за минувшие 24 часа заболели 2677 граждан, скончались 880.

За всё время пандемии в стране недуг подтвердили у 60 635 человек. По информации министерства, за прошлый день от осложнений на фоне COVID-19 погибли 9 пациентов. Уровень летальности составил 1,45%. Тесты на COVID-19 за прошедшие 24 часа сдали 11 192 жителя Сербии. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) подключено 77 инфицированных. Накануне Минздрав сообщил о 2282 заразившихся за 24 часа, говорится на официальном сайте ведомства.

Руководство республики ограничило до пяти число людей, которые имеют право собраться в закрытом помещении или на открытом воздухе. До этого оно равнялось 30. Кроме того, с 11 ноября вводятся трёхдневные каникулы для начальной и средней школы.

Накануне акция протеста против нового локдауна началась в центре немецкого Лейпцига. На митинг вышли тысячи человек. В полиции сообщили, что активисты не надевают маски и не держат необходимую дистанцию. Силовики несколько раз обращались к собравшимся с просьбой соблюдать необходимые меры безопасности, но специальных мер против них не применяли.

Ранее NEWS.ru писал, что 28 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала введение нового «ограниченного карантина» из-за пандемии COVID-19.

Все встречи вне дома в Германии с 2 ноября разрешены только между членами не более двух домохозяйств и не более чем в составе 10 человек. При этом число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жёстко, чем при первом локдауне. Также в стране временно закрываются театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит. Эти меры продлятся по меньшей мере до конца месяца.