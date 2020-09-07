Медики: новое обследование Навального могут инициировать только его родные

https://static.news.ru/photo/729a0a82-f106-11ea-ac45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/Global Look Press

Федеральная врачебная палата Германии заявила, что не имеет права участвовать в расследовании дела российского блогера и оппозиционера Алексея Навального, которого, возможно, отравили. Подобные действия — прерогатива государственных органов, рассказали в пресс-службе данной организации.

Представители структуры отметили, что профильные специалисты получили медицинские данные по инциденту с Навальным. Объединение не ставит под сомнение «качество медицинских обследований коллег в ФРГ», пишет РИА Новости.

Дальнейшие обследования, конечно, могут быть инициированы по немецкому законодательству, но только родственниками [Алексея Навального]. Сама Федеральная врачебная палата не может участвовать в расследованиях, потому что не является следственным органом, — заявили во врачебной палате.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников отреагировал на заявление супруги Алексея Навального Юлии, назвавшей врача Леонида Рошаля «голосом государства». По его словам, отказ от сотрудничества является своего рода оскорблением.

Он напомнил, что именно российские врачи оказали оппозиционеру первую помощь. Благодаря их грамотным действиям, отметил Мясников, Навальный остался жив.