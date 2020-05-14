Медики из Испании научились определять коронавирус по коже

https://static.news.ru/photo/cab1679e-95d8-11ea-a900-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинские специалисты из Мадрида и Барселоны научились выявлять симптомы COVID-19 по коже. Для этого они провели несколько опытов.

У 19% пациентов, над которыми проводили эксперимент, на теле появлялись следы, похожие на обморожение. Подобная реакция наблюдается у людей, не лечащих коронавирус в течение 12-20 дней. Она свидетельствует о лёгком течении болезни и появляется преимущественно у молодых пациентов, сообщает «Царьград».

Помимо этого, сыпь зачастую сопровождается кашлем и лихорадкой. Иногда у больных встречается некроз на пальцах рук, ног, вокруг носа и ушей.

NEWS.ru писал ранее, что медики назвали симптомы загадочного синдрома при коронавирусе у детей.