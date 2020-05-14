Медики из Испании научились определять коронавирус по коже

Медицинские специалисты из Мадрида и Барселоны научились выявлять симптомы COVID-19 по коже. Для этого они провели несколько опытов.
У 19% пациентов, над которыми проводили эксперимент, на теле появлялись следы, похожие на обморожение. Подобная реакция наблюдается у людей, не лечащих коронавирус в течение 12-20 дней. Она свидетельствует о лёгком течении болезни и появляется преимущественно у молодых пациентов,
Помимо этого, сыпь зачастую сопровождается кашлем и лихорадкой. Иногда у больных встречается некроз на пальцах рук, ног, вокруг носа и ушей.
NEWS.ru писал ранее, что медики назвали симптомы загадочного синдрома при коронавирусе у детей.
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