Медбрат из Донецка назвал травмы, которые получают жители из-за атак ВСУ Медбрат из Донецка Кириченко: в больницу часто попадают люди с осколочными ранениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чаще всего в больницу Донецка попадают люди с осколочными и минно-взрывными ранениями, рассказал медбрат операционного блока Александр Кириченко в беседе с «360». По его словам, нередко пациентами становятся пожилые люди с ожогами, которые те получили при обстреле зданий.

Чаще всего поступают с осколочными, минно-взрывными травмами — вот у тех, кто попадает под обстрел. Ожоги — это гражданские, в основном пожилые люди, старики, кто попадает в домах под обстрел, пожар. Лечение какое? Скорая забирает и в специализированное отделение всех перевозит, — пояснил Кириченко.

Он признался, что донецкие больницы страдают от нехватки перевязочных материалов и медикаментов, необходимых для оказания первой помощи. Людей в медучреждениях, по словам медбрата, сейчас «достаточно». Кириченко подчеркнул, что Донецк обстреливают «день и ночь», атаки, по его словам, не прекращаются.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех погибших по итогам обстрела Белгорода со стороны ВСУ минувшей ночью. Он уточнил, что ранены еще четверо, всем им оказывается посильная помощь, пока не требуется их транспортировка в Москву.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков доложил, что по жилым кварталам Курска и Белгорода ночью был нанесен удар начиненными взрывчаткой беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с запрещенными кассетными боеприпасами. По данным ведомства, российская система ПВО уничтожила в воздухе все три запущенных снаряда.