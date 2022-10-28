«Мечты потерпели крах»: Штайнмайер о противостоянии с Россией Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях России и Германии

Фото: Michael Kappeler/dpa/globallookpress.com

Франк-Вальтер Штайнмайер

Мир стал свидетелем эпохального разрыва в отношениях России и Германии, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. По мнению политика, виной тому стала специальная военная операция на Украине. По его словам, пришло время распрощаться со старыми шаблонами мышления и надеждами, передает Reuters.

Мы должны распрощаться со старыми шаблонами мышления и надеждами. Это особенно касается нашей позиции по России. Знаю, что многие чувствуют связь с Россией и ее гражданами, любят русскую музыку и литературу. <...> Если смотреть на Россию сегодняшнюю, то старым мечтам нет места. Наши страны сегодня в противостоянии, — отметил Штайнмайер.

По его словам, немцы благодарны Москве за мирное объединение Германии. Президент отметил, что с началом украинского кризиса мечта Михаила Горбачева об «общем европейском доме» потерпела крах, а Германия погрузилась в период серьезных экономических потрясений.

Ранее Штайнмайер посетил Киев, где заявил, что Германия в ближайшие дни передаст Украине новые единицы боевой техники. Он пояснил, что речь идет о реактивных системах залпового огня Mars II, а также о четырех дополнительных гаубицах типа Panzerhaubitze 2000. По его словам, Берлин не станет поставлять Киеву новейшие танки.