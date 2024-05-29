«Мечты и грезы»: генерал о мольбах Зеленского выделить ВСУ 130 самолетов Герой России Липовой: Запад не даст ВСУ даже 60 самолетов

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Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru заявил, что представления президента Украины Владимира Зеленского о получении ВСУ 130 западных самолетов не более чем «мечты и грезы». По мнению генерал-майора авиации, Украине не дадут даже 60 самолетов.

Все эти заявления политических авантюристов по типу Зеленского, который нелегитимный президент, это мечты и грезы, в которых они последнее время пребывают. Конечно, им никто не даст даже 60 самолетов. В лучшем случае не более 10 самолетов им дадут, которые будут иметь ограниченный ресурс, — пояснил эксперт.

Кроме того, как отметил Липовой, переданные Украине самолеты принципиально ничего не изменят в зоне СВО. По словам генерала, Зеленский может только надеяться, что они кардинальным образом поменяют ситуацию на фронте.

Эти люди надеются на то, что какие-то самолеты смогут каким-то кардинальным образом повлиять на ведение боевых действий. Но все отлично понимают, что их это уже не спасет. Их заявления — бред, фантазии, которым не суждено сбыться, — заключил Липовой.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко ранее заявил, что Вооруженные силы России выследят и уничтожат американские зенитно-ракетные комплексы Patriot в случае их переброски под Харьков всего за пару недель. По его словам, две батареи в районе города, о которых говорил Зеленский, никак не повлияют на ситуацию. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.