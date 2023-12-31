«Мечтали свободно ездить в Европу»: Сладков о границе Украины с Польшей Сладков напомнил о мечтах украинцев свободно ездить в Европу

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военкор Александр Сладков напомнил в своем Telegram-канале, как жители Украины мечтали свободно ездить в Европу. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что украинских граждан перестали выпускать за границу.

На Украине мечтали свободно ездить в Европу. Так а сейчас их вообще за границу не пускают, даже инвалидов. Это что за результат? На Майдане же говорили, свобода будет? — написал Сладков.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что на границе Украины с Польшей резко ужесточили правила выезда. По его информации, с 29 декабря у всех украинских мужчин начали требовать справку из военкомата, из-за этого на КПП образовались очереди. СМИ сообщало, что в Польшу не пускали в том числе инвалидов II и III групп.

26 декабря стало известно о внесении в Верховную раду законопроекта о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Нововведения предполагают, что на военную службу могут начать призывать инвалидов III группы. Так, под призыв могут подпасть люди с одним глазом или почкой, а также граждане с диагностированной карликовостью.

В тот же день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что пригодность к военной службе определяет не инвалидность человека, а военно-врачебная комиссия. Он назвал оперирование I-II группами инвалидности неактуальным.