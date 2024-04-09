«Мечта ВСУ»: в Госдуме рассказали, чего хотят на Украине Журавлев: Украина мечтает взорвать Запорожскую АЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Украина мечтает взорвать Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»). По его словам, после этого Киев бы обвинил в произошедшем Москву.

Это ведь своего рода ядерная бомба, которую просто никуда нельзя переместить. Взорвать ее, «переведя стрелки» на российскую армию — мечта ВСУ, и пусть радиация накроет пол-Украины, ясно же, что засевших в Киеве гадов это не остановит, — констатировал Журавлев.

Украинские власти наверняка уже подготовили пути отхода на Запад, добавил он. Судьба украинского населения, как он полагает, этих политиков никогда особо не интересовала.

Инженер-физик Андрей Ожаровский ранее предположил, что всем украинским АЭС грозит опасность из-за пролетающих над ними ракет, БПЛА, а также из-за работы средств ПВО. По его словам, в уязвимом состоянии находятся Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская атомные электростанции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в свою очередь признал, что Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время атаки дрона ВСУ 7 апреля. Он пообещал, что поднимет вопрос в Совете Безопасности ООН. Ядерная война — вовсе не «выдуманный сценарий», заключил представитель агентства.