«Мечта любого полководца»: политолог о взломе системы управления ВСУ Политолог Кошкин: взлом программы управления ВСУ DELTA принесет России пользу

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Взлом программы управления войсками DELTA, используемой Украиной, принесет России пользу, рассказал военный политолог Андрей Кошкин. Переданные хакером Джокером данные дали ВС РФ свежую информацию о ВСУ, что, по словам специалиста, подарок для любого полководца, пишет «ПолитЭксперт».

Та система, которую взломали, естественно, принесет России пользу. Она предоставит свежую, обновляющуюся в режиме реального времени, информацию. То, сколько средств поражения находится у противника, какие боеприпасы, сколько личного состава, узнать такую информацию о противнике — мечта любого полководца, — пояснил эксперт.

Политолог добавил, что ВСУ и Запад будут пытаться быстро устранить уязвимости в работе программы, а российские военные должны будут успеть использовать полученную информацию. При этом Кошкин уточнил, что возможность ведения сетецентрических боевых действий стоит рисков быть взломанными, поэтому у России есть аналогичный комплекс разведки, управления и связи войсковой разведки под названием «Стрелец».

Хакер, называющий себя Джокером, ранее заявил о взломе программы управления войсками ВСУ, созданной в США. В DELTA указано расположение частей ВСУ, включая координаты техники и численность личного состава.