MDR: города в бывшей ГДР отказываются от приема украинских беженцев

Фото: Stephan Schulz/dpa/Global Look Press

Магдебург

Все большее число городов в Центральной Германии на территории бывшей ГДР отказываются принимать новых беженцев с Украины. Муниципалитеты заявляют о достижении предела возможностей по приему переселенцев, сообщает телерадиокомпания MDR.

В некоторых городах в настоящее время вновь освобождают школьные спортзалы и сдают в аренду пансионы, гостиницы и общежития для размещения беженцев, — подчеркнули в телерадиокомпании.

Там считают, что ситуация в Германии напоминает ту, которая была в стране во время миграционного кризиса 2015 года.

Уже объявили, что больше не будут принимать украинцев власти Магдебурга, Геры и Галле. Готовятся сделать подобные заявления в Эрфурте и Хемнице.

Ранее руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. В коллективном письме мэров утверждается, что местные администрации оказались в «крайне опасном положении».