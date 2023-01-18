МЧС Украины уточнило данные о жертвах авиакатастрофы в Броварах МЧС Украины: жертвами крушения вертолета с руководством МВД в Броварах стали 14 человек

Фото: dsns.gov.ua

МЧС Украины сообщило, что в результате крушения вертолета с руководством МВД в Броварах погибли 14 человек, включая ребенка. Пострадали 25 человек, в том числе 11 детей. К настоящему моменту спасательные работы завершены.

По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибло 14 человек, из них один ребенок, пострадало 25 человек, из них 11 детей, — сообщили в ведомстве.

Вертолет упал утром 18 января в жилом массиве города Бровары Киевской области. Среди погибших были министр внутренних дел страны Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Жертвы и пострадавшие также есть среди мирного населения.

Как пишут украинские СМИ, борт мог упасть из-за того, что при тумане шел на низкой высоте и пилот не справился с управлением. По другой версии, вертолет был подбит украинской системой ПВО.

В МВД Украины среди возможных причин крушения вертолета назвали неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию.