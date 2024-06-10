Матвиенко объяснила поражение Макрона и Шольца на выборах Матвиенко: поражение Макрона и Шольца на выборах показало их несостоятельность

Фото: Ebrahim Noroozi/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала поражение канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент заслуженным. В своем Telegram-канале она отметила, что это подтверждает несостоятельность политиков как национальных лидеров.

То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света — Макрон и Шольц — потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, еще раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков, — написала спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, «это заслуженный результат, вытекающий из многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей, общества». Она добавила, что Шольц и Макрон не могли рассчитывать ни на что другое, отказавшись от суверенитета и «следуя в русле исполнения команд из Вашингтона».

Спикер Совфеда считает проигрыш лидеров Франции и ФРГ признаком объективного долгосрочного тренда по ослаблению реальной легитимности и мандата национального доверия политиков, которые разрывают связь со своими избирателями. По ее словам, по Европе начинает расползаться «опасный вирус нелегитимности».

Ранее стало известно, что на выборах в Европарламент с большим отрывом побеждает Европейская народная партия (ЕНП), которая получит 189 мест из 720. В нее входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уже пообещала, что новое большинство будет «проевропейским и проукраинским». Обновленный состав европейского парламента приступит к работе 18 июня.