Матвиенко назвала «антиевропейским» отказ ЕС от нефти и газа из РФ

Газопровод Ямал — Европа / Фото gazprom.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала принятую Евросоюзом стратегию по отказу от российских нефти и газа «антиевропейской». Политик уверена, что это решение дорого обойдётся Старому Свету и станет дополнительным налогом, которым европейцы будут оплачивать амбиции США, приводят мнение сенатора «Известия».

На сегодня 40% поставляемого газа, 27% нефти и 46% угля в Европе — российские. Отказ от них к 2027 году означает огромные расходы, так как только на реализацию этого плана надо будет потратить €210 млрд.

И, конечно же, это существенно ударит по конкурентоспособности экономики стран Евросоюза. Чего, собственно, и добиваются США. Вот мы, Россия, заинтересованы в сильной Европе. А американцы не заинтересованы. И просто удивительно, что европейцы никак не могут избавиться от этого покровительства Соединённых Штатов, — выразила своё мнение политик.

Россия до 2027 года будет работать над переориентацией поставок энергоресурсов на другие рынки. А также строить больше заводов по переработке газа и нефти, чтобы обеспечить собственные безопасность и независимость.

Ранее немецкий экономист Кристиан Гейниц заявил, что в случае отказа от российского газа Германию ожидают большие убытки и холодная осень. Потери понесёт промышленность, в первую очередь химическая отрасль, которая потянет за собой и предприятия других сфер.