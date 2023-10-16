Матч Бельгии и Швеции в Брюсселе прервали из-за убийства болельщиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Футбольный матч сборных Бельгии и Швеции в Брюсселе прервали из-за нападения неизвестного на шведских болельщиков, сообщило Sudinfo в социальной сети Twitter (Х). По данным издания, в результате атаки минимум два человека погибли. Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального.

Нападение в центре Брюсселя: матч Бельгия — Швеция остановлен в перерыве из-за гибели двух шведских болельщиков, — отметили в газете.

Ранее было опубликовано видео стрельбы. На кадрах видно, как человек в ярко-оранжевой куртке стреляет по людям. Большинство прохожих разбегается, но один падает на землю.

До этого жительницу Санкт-Петербурга задержали за стрельбу из винтовки по игравшим на территории лицея в футбол школьникам. Женщина произвела три выстрела в детей с крыши частного дома после того, как школьники повредили ей забор, пытаясь достать с частной территории заброшенный ранее футбольный мяч. Среди детей никто не пострадал.

Несколькими днями ранее злоумышленник открыл стрельбу в канадской провинции Онтарио. В результате вооруженных нападений двое человек погибли, еще трое получили ранения. Во время задержания полицией стрелок был ранен и вскоре скончался.