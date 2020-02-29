https://static.news.ru/photo/5b52e7d6-5aed-11ea-b90b-fa163e074e61_660.jpg Наталья Водянова и Антуан Арно Фото: Sebastien Fremont/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская супермодель Наталья Водянова и французский миллиардер Антуан Арно не поженились за восемь лет совместной жизни, потому что много работали, а не потому, что проверяли чувства.

Мать россиянки Лариса Кусакина уверена, что восемь лет совместной жизни не потушили любовь Арно и Водяновой. Пара решила пожениться в 2020 году.

Мне кажется, они тянули со свадьбой только из-за занятости, а не потому, что проверяли свои чувства. В наше время есть люди, которые и на одного ребёнка не решаются, а у них уже двое сыновей, — отметила Кусакина в интервью «Собеседнику».

Женщина уточнила, что вся семья Водяновой получила приглашения на торжества в Париж. Церемония должна занять два дня.

Семья Арно — богатейшая во Франции и Европе. Отец жениха — владеющий группой компаний Louis Vuitton Moët Hennessy бизнесмен Бернар Арно — занимает третье место в мировом рейтинге миллиардеров с капиталом в $98 миллиардов.

Как писал NEWS.ru, Водянова раскрыла детали свадьбы.