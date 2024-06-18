Мать с сыном-подростком задержали за поджог машин военных На Украине за поджог машин военных арестовали женщину и ее 14-летнего сына

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В Киеве полиция арестовала 48-летнюю женщину и ее 14-летнего сына за поджог автомобилей военных, сообщило украинское издание «Телеграф». Правоохранители заявили, что злоумышленники якобы действовали по заданию «российских кураторов».

По данным издания, женщина с сыном приехали в столицу Украины из Нежина Черниговской области. Днем они отслеживали нужное им транспортное средство, а ночью при помощи зажигательной смеси поджигали их. Мать и сына задержали во время поджога внедорожника Mitsubishi Pajero военнослужащего украинских войск.

Утверждается, что подозреваемых якобы завербовали спецслужбы РФ, предложив им за работу денежное вознаграждение. До ареста они, как говорится в заявлении полиции, успели поджечь еще две машины бойцов ВСУ.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве дочь бывшего мэра Полтавы Александра Мамая Наталью Веретенникову, которую обвиняют в работе на избирательный штаб «Единой России». СБУ утверждает, что фирма женщины якобы обеспечивала партии маркетинговые услуги во время выборов в 2022 и 2023 годах. Веретенникова якобы владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, которое принимало участие в PR-кампании российской политической партии.