Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

28-летняя женщина и её малыш, родившийся с помощью экстренного кесарева сечения, умерли после приёма смеси с глюкозой из кёльнской аптеки.

Остальные подобные препараты были изъяты полицией. Правоохранители обратились к местным жителям, приобретавшим глюкозосодержащие средства в этой аптеке. Они призвали не принимать их, а передать в руки следователей.

По факту гибели людей проводится расследование, сообщает Die Welt.

Ранее News.ru писал, что специалисты Росздравнадзора нашли в российских аптеках смертельно опасные таблетки от давления.

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