https://static.news.ru/photo/53d7c680-deb4-11e9-b6fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

28-летняя женщина и её малыш, родившийся с помощью экстренного кесарева сечения, умерли после приёма смеси с глюкозой из кёльнской аптеки.

Остальные подобные препараты были изъяты полицией. Правоохранители обратились к местным жителям, приобретавшим глюкозосодержащие средства в этой аптеке. Они призвали не принимать их, а передать в руки следователей.

По факту гибели людей проводится расследование, сообщает Die Welt .

Mutter und ihr Baby sterben an Mittel aus Kölner Apotheke https://t.co/n5mQJ4UwCG pic.twitter.com/4ogv3TqjIi — WELT (@welt) September 24, 2019

Ранее News.ru писал, что специалисты Росздравнадзора нашли в российских аптеках смертельно опасные таблетки от давления.