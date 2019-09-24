https://static.news.ru/photo/53d7c680-deb4-11e9-b6fa-fa163e074e61_660.jpgФото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press
28-летняя женщина и её малыш, родившийся с помощью экстренного кесарева сечения, умерли после приёма смеси с глюкозой из кёльнской аптеки.
Остальные подобные препараты были изъяты полицией. Правоохранители обратились к местным жителям, приобретавшим глюкозосодержащие средства в этой аптеке. Они призвали не принимать их, а передать в руки следователей.
По факту гибели людей проводится расследование, сообщает Die Welt.