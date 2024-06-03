«Мастер доносов» попал под суд за разжигание ненависти Bild: прозванного «мастером доносов» Маттеи осудили за разжигание ненависти

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В Германии осудили 18-летнего Никласа Маттеи из городка Грефенхайнихен, который прославился тем, что написал свыше четырех тысяч доносов в полицию на сограждан, сообщило немецкое издание Bild. «Мастера доносов» обвинили в разжигании ненависти.

Процесс против Маттеи по делу о разжигании розни во время пандемии коронавируса состоялся в районном суде города Виттенберг. Суд прошел за закрытыми дверями, поскольку на тот момент молодой человек был несовершеннолетним.

Сообщается, что старшеклассник разместил в школьном чате запрещенные агрессивные материалы о коронавирусе и призывал «убивать тех, кто не привился». Суд счел это разжиганием ненависти и приговорил юношу к 100 часам общественных работ и штрафу в тысячу евро. Сам Никлас не признал вину и подал апелляцию.

Ранее сообщалось, что «мастер доносов» за год составил 4227 жалоб на соотечественников. В свободное время он одевается в светоотражающий костюм, садится на велосипед и приступает к патрулированию улиц. Его главной целью стали граждане, которые нарушают правила при парковке. Отмечается, что от активной позиции Никласа устали как горожане, так и сами чиновники.