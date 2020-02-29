https://static.news.ru/photo/0ec91246-5b0b-11ea-b37d-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier / Panoramic/Global Look Press

Совет министров Франции провёл экстренное заседание из-за коронавируса. Чиновники приняли решение запретить проведение всех мероприятий, численность участников которых будет больше пяти тысяч человек.

По словам министра здравоохранения страны, власти хотят выиграть время в борьбе с заболеванием, чтобы эпидемия гриппа не наложилась на его распространение, передаёт Le Monde.

На этом этапе целью является ограничить распространение и как можно дольше оттянуть переход на третью стадию эпидемии <...> Мы не уверены, что нам удастся это сделать, но мы предпримем всё, чтобы преуспеть, — подчеркнул он.

Накануне министр здравоохранения страны Оливье Веран сообщил, что эпидемия коронавируса во Франции вышла на новый этап. Руководитель ведомства пообещал предпринимать усилия для замедления распространения болезни и призвал жителей страны не скупать медицинские маски, чтобы их могли приобрести заражённые. Также французам следует отказаться от рукопожатий и не отправлять детей на занятия в школы, расположенные недалеко от мест обнаружения заболевших, писал NEWS.ru.