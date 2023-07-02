Массовые беспорядки во Франции перекинулись на соседние страны Массовые протесты во Франции перекинулись на Швейцарию и Бельгию

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Массовые беспорядки во Франции перекинулись на соседнюю Швейцарию, сообщает издание 20Minutes. В ночь на 2 июля свыше 100 человек устроили погром в Лозанне. Полиция задержала семь человек, шестеро из которых — несовершеннолетние. Акции протеста прошли также в Бельгии.

В Лозанне протестующие громили магазины и нападали на полицейских, бросая в них камни и «коктейли Молотова». В числе участников беспорядков были замечены подростки младше 15 лет.

К концу ночи полиция произвела семь задержаний. <...> Среди задержанных шестеро несовершеннолетних, — говорится в публикации.

Самому старшему из задержанных 24 года, возраст остальных составляет от 15 до 17 лет. Из всей группы швейцарцами являются только двое, а остальные — выходцы из Боснии, Грузии, Сербии, Сомали и Португалии. В числе задержанных три девочки.

В Бельгии вдохновленные французскими событиями беспорядки произошли еще в ночь на 30 июня, сообщает Brussels Times. Полиция задержала 64 человека, включая 47 несовершеннолетних.

Во Франции минувшей ночью задержали 719 участников беспорядков. В ходе столкновений с протестующими пострадали 45 сотрудников полиции.

Массовые беспорядки по всей Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка за отказ подчиниться их требованиям. Участники протестов устраивают поджоги автомобилей, зданий полиции и местных властей. В ряде регионов на подавление беспорядков брошен спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.