В центре Киева произошла массовая драка

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На Крещатике в центре Киева произошла массовая драка, сообщило издание «Страна.ua». По предварительной информации, участниками конфликта стали молодые люди.

Свидетелями инцидента стали многие. При этом причины, по которым случилась драка, неизвестны. Другие детали случившегося не уточняются.

Ранее драка военных и гражданских произошла в Одессе. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что это произошло из-за нежелания мирных жителей умирать за Украину. По его словам, также имеет место другая причина — это привычка военных регулярно совершать преступления против населения.

Первые массовые акции неповиновения сотрудникам военкоматов прошли в Николаевской области Украины, сообщал ранее депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов со ссылкой на свои источники. Он уточнил, что местные жители не пропустили служащих в свой населенный пункт.

Также владелица нескольких популярных кафе в украинской столице Анна Завертайло заявила, что представители малого и среднего бизнеса Киева столкнулись с острым дефицитом сотрудников после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации на Украине. По ее словам, деятельность таких предприятий окажется под угрозой, а это приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет.