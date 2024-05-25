Массовая драка военных и гражданских произошла в Одессе

Фото: Maria Vashchuk/Russian Look/Global Look Press

В курортном районе Одессы Аркадия произошла массовая драка военных и гражданских, пишет «Страна». Издание отметило, что причина потасовки пока не известна. Судя по кадрам опубликованного видео, в драке приняло участие несколько десятков человек. Кто победил не сообщается, но людей в цивильной одежде было заметно больше.

Местные паблики утверждают, что в честь открытия летнего сезона вечером 24 мая в Аркадии начались музыкальные вечеринки. Вполне вероятно, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) решили воспользоваться этим обстоятельством, чтобы раздать повестки или наловить новых бойцов. Однако молодежь в клубах и ресторанах оказала им ожесточенный отпор.

Первые массовые акции неповиновения сотрудникам военкоматов прошли в Николаевской области Украины, сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов со ссылкой на свои источники. Он уточнил, что местные жители не пропустили служащих в свой населенный пункт.

По всей Украине территориальные центры комплектования (аналог военкоматов) передали в полицию запросы на розыск 94,5 тысячи уклонистов. Больше всего обращений (38 282 заявления) подано за четыре месяца в Днепропетровской области. Найдено и доставлено в ТЦК лишь 5511 человек.