Масштабную воздушную тревогу объявили по всей Украине

Власти Украины объявили масштабную воздушную тревогу по всей территории Украины, передает местное издание «Зеркало недели». По его информации, в том числе, сирены звучат в Киеве и области столицы. О работе систем противовоздушной обороны пока не сообщалось.

Ранее украинские СМИ заявили о серии взрывов в Полтавской области. Громкие хлопки слышали в городе Миргород, рядом с которым расположен крупный военный аэродром. Также сообщалось о взрывах на окраинах Херсона, находящегося под контролем украинских властей.

Накануне украинские издания сообщили о взрыве в городе Харьков. Власти объявляли воздушную тревогу в окрестностях населенного пункта. Сирены также звучали в Полтавской и Днепропетровской областях.