Масштабная забастовка грозит парализовать сотни авиарейсов в Германии Профсоюз Verdi готовит масштабную забастовку в Германии

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Профсоюз Verdi готовит масштабную забастовку в аэропортах Германии, сообщает агентство DPA. Как отмечается, она намечена на 1 февраля. Ожидается, что к забастовке присоединится 25 тысяч сотрудников служб безопасности. Это грозит отменой сотен авиарейсов по всей стране.

Как отмечается, профсоюз требует улучшения условий труда и повышения заработной платы. До этого он призывал к забастовке работников сферы общественного транспорта. Она должна пройти 2 февраля.

Ранее профсоюз машинистов Германии (GDL) устроил общенациональную забастовку. Причиной также стало недовольство машинистов уровнем заработной платы и продолжительность рабочей недели. В профсоюзе требуют повышения ежемесячной зарплаты для машинистов на €555, а также сокращения продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов.

Тем временем Германия запускает эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели для увеличения производительности труда. Шестимесячная программа подразумевает предоставление сотрудникам дополнительного выходного дня при сохранении полной заработной платы. Эксперимент начнется 1 февраля, в нем примут участие 45 различных компаний. Главная цель исследования — определить, сделает ли работа четыре дня в неделю персонал более здоровым, счастливым и продуктивным.