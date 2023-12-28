Маск заявил, что его план по Украине позволил бы избежать множества жертв

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Миллиардер Илон Маск заявил в Twitter (X), что его план по Украине, который он предложил в 2022 году, позволил бы избежать множества жертв. Таким образом он отреагировал на желание правительства США рассмотреть стратегию сейчас.

Многих смертей можно было бы избежать, — написал Маск.

Данная публикация стала ответом на слова предпринимателя из США Дэвида Сакса, который заявил, что администрация американского президента Джо Байдена хотела бы рассмотреть мирный план Маска. Сакс напомнил, что изначально на Украине окрестили предложение как «пророссийское» и раскритиковали.

Теперь администрация Байдена хотела бы заключить эту сделку, — сказал миллиардер.

Ранее издание Newsweek привело слова бывшей сотрудницы разведывательного управления Пентагона Ребекки Коффлер, которая заявила, что Байден подписал Украине «смертный приговор» своей стратегией по подталкиванию Киева в НАТО. Она выразила уверенность, что страну ждет «больше смертей и разрушений» в 2024 году.

Издание Politico ранее сообщило о смене стратегии США и Европы по Украине. Ссылаясь на представителя Белого дома, в статье рассказали, что на Западе отходят от планов по «тотальной победе над Россией» и больше обсуждают укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров с территориальными уступками для Москвы.