Для машин с российскими номерами введут новые ограничения в Финляндии Водители авто с номерами РФ должны будут подтверждать право на езду в Финляндии

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Водителей авто с российскими номерами в Финляндии обяжут подтверждать свое право управлять машиной. Для этого необходимо будет предъявить соответствующие документы, сообщила таможня страны.

После вступления в силу запрета на въезд в Финляндию автомобили с российскими номерами должны будут покинуть страну до 16 марта.

С субботы водители автомобилей, зарегистрированных в России, должны будут подтвердить в надзорных органах, что они имеют право управлять автомобилем в Финляндии, — заявил глава отдела контроля Сами Ракшита.

При этом студенты финских вузов на дневном отделении и работники, оформившие срочный трудовой договор, смогут и дальше пользоваться машинами с номерами РФ при условии, если авто были ввезены в Финляндию до запрета на въезд.

Ранее в Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами, сообщили в пресс-службе таможенного департамента республики. По данным ведомства, за рулем машины находился гражданин Молдавии. Отмечается, что транспортное средство зарегистрировано на имя гражданки РФ, его стоимость оценили в €41,7 тысячи. Водитель авто заявил, что о новых правилах не знал.