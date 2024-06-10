Машину украинских военкомов сожгли в Одессе «Украина.ру»: машину украинских военкомов сожгли в Одессе

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В Одессе сожгли машину с черными военными номерами на одной из парковок, пишет «Украина.ру». По данным издания, внедорожник закреплен за городской территориальной обороной.

Как пишет издание, люди, которые передвигаются на автомобиле, дежурят на блокпостах, а также ловят мужчин в рамках принудительной мобилизации. На опубликованных кадрах виден белый пикап, охваченный огнем.

Ранее диверсия произошла на железной дороге в Одесской области. Инцидент случился 31 мая. Неустановленные лица попытались свести поезд с рельсов. Диверсию предотвратили сотрудники железнодорожной станции Одесса-Восточная. Во время осмотра ж/д полотна они нашли металлические предметы, которые были установлены на рельсах. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «Диверсия». Сотрудники разыскивают причастных к преступлению.

До этого сообщалось, что злоумышленники совершили поджог релейных шкафов на железнодорожном перегоне в Одесской области. По информации СМИ, было возбуждено уголовное дело по статье о диверсии в условиях военного положения. Отмечается, что санкция статьи предусматривает от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Инцидент произошел 24 мая, камеры видеонаблюдения засняли, как двое мужчин подъехали к железнодорожному переезду, облили бензином два устройства и подожгли.