Машина с семьёй упала с разводного моста в Бельгии

В бельгийском городе Лёвен автомобиль опрокинулся с разводного моста. Находившаяся в машине супружеская пара с ребёнком получили травмы. Момент происшествия попал на видео, передаёт Telegram-канал SHOT.
Как отмечается, автомобиль не успел
Похожий инцидент произошёл год назад в Санкт-Петербурге. Тогда в октябре 2020 года мотоциклист погиб при падении с разведённого моста в Петроградском районе города. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как водитель Kawasaki проигнорировал запрещающий сигнал светофора и упал в воду. Мужчина скончался на месте. Погибшему было 29 лет.