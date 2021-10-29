Машина с семьёй упала с разводного моста в Бельгии

В бельгийском городе Лёвен автомобиль опрокинулся с разводного моста. Находившаяся в машине супружеская пара с ребёнком получили травмы. Момент происшествия попал на видео, передаёт Telegram-канал SHOT.

Как отмечается, автомобиль не успел пересечь мост, когда тот начал подниматься, чтобы пропустить корабль через небольшой канал. На какое-то время автомобиль завис почти перпендикулярно земле, после чего упал вниз и перевернулся на крышу. Пассажиры авто получили лёгкие травмы и были доставлены в больницу. По некоторым данным, пострадавшему ребёнку полтора года.

Похожий инцидент произошёл год назад в Санкт-Петербурге. Тогда в октябре 2020 года мотоциклист погиб при падении с разведённого моста в Петроградском районе города. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как водитель Kawasaki проигнорировал запрещающий сигнал светофора и упал в воду. Мужчина скончался на месте. Погибшему было 29 лет.