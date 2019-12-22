https://static.news.ru/photo/393073c2-24d2-11ea-b303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный защитник права человека на эвтаназию доктор Филип Ничке регулярно вызывает споры, продвигая идею о так называемом «рациональном уходе из жизни». Уже разработав ранее аппараты для инъекции смертельных доз барбитуратов, в 2019 году он заявил, что близок к созданию нового устройства, которое позволит пациентам прекратить свои страдания морганием глаза.

Идея такого изобретения возникла у доктора в 2012 году после разговоров с британцем, страдавшим от синдрома «запирания», — после перенесённого инсульта он не мог говорить или двигаться. Суд отказал ему в праве добровольно и на законных основаниях уйти из жизни с помощью врачей.

Ничке придумал устройство, призванное дать людям возможность мирно совершить эвтаназию без посторонней помощи достойным образом. Об этом он рассказал в интервью The Independent.

Аппарат наполняет капсулу азотом, который вызывает гипоксическую смерть пациента. После завершения процесса капсула устройства может послужить гробом для умершего человека.

Хотя смерть наступает без дискомфорта, Ничке признаёт, что его методы находятся в оппозиции из-за негативной коннотации Холокоста. Также противники эвтаназии в нидерландской Церкви обвиняют доктора в романтизации этого процесса среди более молодой аудитории из-за футуристического внешнего вида капсулы.

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