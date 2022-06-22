Mash узнал обстоятельства смерти полковника Минобороны Украины Mash: полковник ГУ разведки Минобороны Украины скончался в машине скорой помощи

Фото: shutterstock

Полковник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максим Бальжиров попытался совершить самоубийство, после чего скончался в машине скорой помощи, пишет Mash. По данным Telegram-канала, с 20 на 21 июня украинский разведчик пребывал у себя в общежитии, которое находится на окраине Киева. В час ночи он попытался совершить самоубийство. В доме был обнаружен наградной пистолет — немецкий SIG Sauer. Военного не успели довезти до госпиталя, он скончался в карете скорой помощи.

Врачи пытались спасти жизнь разведчику, но по дороге в военный госпиталь он скончался. Почему военный решил ************, выясняет полиция, — сообщили в источнике.

В марте 2020 года тело сотрудника МВД России нашли в Москве. Мужчина работал дознавателем. Труп обнаружили на улице 9-я Северная линия в ОМВД «Северный».

Позже стало известно, что причиной смерти бывшего замглавы департамента культуры правительства Москвы Леонида Ошарина стал суицид. Его тело обнаружили 22 апреля в Крыму.