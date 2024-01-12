Трансгендера из России нашли мертвым в голландском лагере для беженцев Mash: сбежавший из России трансгендер Бабкин найден мертвым в Нидерландах

Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что бежавший из России трансгендер Антон Бабкин, известный как герой мема Омежка, найден мертвым в голландском Драхтене. По данным канала, тело нашли в начале января в лагере для беженцев, молодой человек покончил с собой.

Бабкин уехал за границу после начала специальной военной операции. В своих соцсетях он регулярно жаловался на изолированность, отсутствие необходимой медпомощи, невозможность устроиться на работу и подвешенный статус с риском быть депортированным из страны.

Ранее в Москве задержали трансгендера, треш-блогера Хилми Форкса. Его обвинили в изготовлении и распространении порно. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) у него было 418 тысяч подписчиков. Затем его приговорили к трем годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

Осенью прошлого года трансгендер, участник шоу «Холостяк» Заки Мусин, известный как Заки Лаки, лишился браслета ювелирного дома Cartier стоимостью 633 тысячи рублей. В момент происшествия блогер был в женском образе и нетрезв, а кражу могли совершить двое малознакомых ему молодых людей, которые приняли того за девушку. Заки Лаки после клуба направился к ним в гости, где заснул, а наутро обнаружил пропажу.