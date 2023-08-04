Mash: органы погибших солдат ВСУ появились в даркнете

Telegram-канал Mash сообщает, что органы погибших солдат ВСУ появились в одном из крупнейших магазинов в даркнете. По информации канала, сердце можно купить за 25 тысяч евро, а почки — за 12 тысяч, минимальная стоимость органа составляет пять тысяч евро.

Mash пишет, что продавец обещает под заказ раздобыть все и доставить в страны ЕС за 48–60 часов. При этом, по информации канала, отправить товар он может только в страны Евросоюза.

Mash сообщает, что в стоимость доставки за восемь тысяч евро входит оформление документов, трансфер и решение вопросов на таможне и погранпропусках. По данным Mash, оставляют в заранее оговорённом месте при полной предоплате, или передают лично в руки, если внесен аванс в размере аванс 35%. Кроме того, пишет канал, продавец требует фото паспорта, ссылки на соцсети и фото в определённом месте с заранее озвученными вещами.