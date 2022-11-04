Mash: элитная десантно-штурмовая бригада ВСУ сообщила о нехватке вооружений

Фото: МО Украины

Элитная 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ заявила о критической нехватке бронетехники и артиллерии, пишет Telegram-канал Mash. В распоряжении канала оказались фотографии секретного доклада в Минобороны Украины, из которого следует, что у одного из самых боеспособных подразделений украинской армии нет даже необходимого штатного минимума.

В распоряжении одного из самых боеспособных подразделений, натренированных по всем канонам и методичкам НАТО, нет и трети штатного минимума. Из 11 танков Т-80БВ исправен остался только один. Восемь безвозвратно потеряны. Из 18 БМ-21 «Град» исправны четыре. Из 100 БТР-3ДА (3К) — 15. Из 35 120-мм минометов осталось 13, — говорится в сообщении.

Как пишет Mash, ссылаясь на доклад, большая часть тяжелой техники требует ремонта, однако возможности и ресурсов для этого нет.

Поэтому «элитное подразделение», учившееся работать с техникой, пока подразделение пешеходов, — отмечается в сообщении.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Александр Барлян заявил, что во время наступления на Харьковском направлении украинские войска понесли большие потери, но точное количество погибших узнать невозможно, цифры скрывают. По его словам, украинское командование требует выполнения поставленных задач любой ценой, число жертв при этом его не интересует. Он также добавил, что иностранные наемники не рвутся в бой, а всегда держатся позади украинских военных. При отступлениях они пользуются военнослужащими ВСУ как живым щитом.

До этого о больших потерях ВСУ рассказал попавший в плен украинский офицер Олег Рожковский. По его словам, многие военные из-за этого отказываются идти на передовые позиции. Он также отметил, что войска пополняются практически необученными мобилизованными, из которых очень немногие действительно умеют обращаться с оружием.