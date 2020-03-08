https://static.news.ru/photo/ca06b302-6226-11ea-9daf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Запланированная на 9–12 марта пленарная сессия Европарламента пройдёт в сокращённом варианте из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил официальный представитель ЕП Жауме Дук.

Сессия состоится в Брюсселе, а не в Страсбурге. Председатели политических фракций вместе с председателем парламента решили сократить пленарную сессию в рамках мер, которые принимаются для того, чтобы адаптироваться к ситуации, которую мы переживаем в связи с коронавирусом, — цитирует «Интерфакс» Дука.

По его словам, вечером 9 марта сессию откроют для согласования организационных вопросов, а 10 марта ей будет посвящён полный рабочий день, когда пройдёт обсуждение тем, касающихся распространения коронавируса, миграционного кризиса на греческо-турецкой границе и бюджетного плана ЕС на 2021–2027 годы.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысячи пациентов.