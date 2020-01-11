https://static.news.ru/photo/1558b784-3486-11ea-b6b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: KasiaMarkusz/twitter.com

Юристы Польши и стран Европы устроили массовое шествие «Право на независимость. Право на Европу» в центре Варшавы. Они демонстрируют своё несогласие с реформой судебной реформы.

Люди держат флаги Польши и Европейского союза. На многих надеты судейские мантии и таблички с названиями стран.

Также контрдемонстрация прошла у Верховного суда, её участники осуждали качество работы польских судов.

Организатором марша выступила Ассоциация польских судей IUSTITIA.

Мне кажется, что черта пройдена. Политики зашли так далеко, что даже судьи, которые ранее молчали, приезжают в Варшаву, чтобы выразить своё недовольство, — заявил глава ассоциации Кристиан Маркевич.

Как ранее писал NEWS.ru, в Париже полицейские применили слезоточивый газ против участников манифестации. В столице Франции проходит очередная акция протеста против пенсионной реформы.