Марш «Нового народного фронта» прошел по улицам Франции и вызвал беспорядки В 150 коммунах Франции прошли акции против партии «Национальное объединение»

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Марши альянса левых партий прошли в 150 коммунах по всей Франции под лозунгом «За „Новый народный фронт“», сообщил телеканал BFMTV. Акция была направлена против фракции правого толка «Национальное объединение», которой опросы прочат победу на внеочередных парламентских выборах. Как отмечает РИА Новости, протесты сопровождались массовыми беспорядками.

Демонстрации были организованы, в частности, в Париже, Нанте, Ренне, Монпелье, Ницце, Дижоне, Страсбурге и Бордо. Марши стали первой крупной акцией созданного в четверг «Нового народного фронта». В его состав вошли социалисты, коммунисты, партия «Неподчинившаяся Франция» и экологисты.

Перед началом маршей в эфире BFMTV выступили лидеры левых партий. Глава экологистов Марин Тонделье отметила, что целью левых должна стать популяризация «Нового народного фронта». В свою очередь лидер Соцпартии Оливье Фор заявил, что «долг левых — собрать вместе свои силы» в борьбе против новой угрозы.

В Париже акция протеста сопровождалась массовыми беспорядками, сообщает РИА Новости. Демонстранты начали забрасывать полицейских камнями, те в ответ применили слезоточивый газ. По оценкам агентства, на улицы французской столицы вышли порядка 15 тысяч человек. МВД республики для обеспечения безопасности мобилизовало 21 тысячу полицейских и жандармов по всей стране.

Ранее волна массовых протестов прокатилась по городам Армении. 13 июня Минздрав республики сообщил, что число пострадавших после стычек с полицией у здания парламента в Ереване выросло до 101 человека. Отмечалось, что травмы получили как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов.