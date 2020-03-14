https://static.news.ru/photo/92a453cc-65f2-11ea-ab4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Марш добровольцев боевых действий в Донбассе проходит в Киеве, несмотря на карантин, введённый для того, чтобы остановить распространение коронавируса нового типа.

Мероприятие стартовало в 11:30 мск на Михайловской площади в центре столицы. На странице организаторов отмечается: «Мы добровольно встали на защиту своей страны на фронте и в тылу, и мы не дадим уничтожить нашу страну».

Участниками марша стали несколько сотен человек, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал об опасности коронавируса. По его словам, для детей он безопасен, однако от него «умрут все пенсионеры».

По последним данным, к 14 марта в России был выявлен 51 случай заболевания COVID-2019, заболевшие жители Кемерово увеличили это число до 53. Шесть человек уже выздоровели, погибших от инфекции в РФ до сих пор не было.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели.