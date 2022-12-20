Марочко заявил об уничтожении инфраструктуры Артемовска силами ВСУ

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

ВСУ целенаправленно начали наносить удары по инфраструктуре Артемовска (Бахмута), включая уничтожение относительно уцелевших домов, сообщил в своем Telegram-канале офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, удары наносятся всеми доступными средствами, невзирая на то, что там нет российских военнослужащих, и в подвальных помещениях находятся мирные жители.

Украинские подразделения начали прибегать к тактике «выжженной земли», нанося удары по жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артемовска, — сказано в сообщении.

Ранее военный корреспондент Александр Симонов сообщил, что созданный американскими инструкторами элитный украинский 214-й батальон OPFOR несет потери под Артемовском. По его словам, батальон состоит из подготовленных солдат, а главной задачей подразделения была имитация действий противника во время учений. Он отметил, что во время тренировочных маневров ни одно подразделение ВСУ не смогло его победить.

Также источник в российских силовых структурах сообщил, что украинский военный из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстрелял двух гражданских в Артемовске. Местные жители сняли момент преступления на видео. Судя по описанию к ролику, конфликт между местными жителями и украинскими военными произошел из-за того, что люди отказались предоставлять последним жилье. В ответ один из солдат открыл огонь по гражданским.