Марочко: ВСУ перебрасывают в ДНР неподготовленных солдат

Фото: МО Украины

Командование украинской армии перебрасывает в Константиновку в Донецкой Народной Республике не прошедших подготовку мобилизованных солдат, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, этих военнослужащих отправили на фронт, не обучив навыкам обращения с оружием.

В Константиновку свозят свежемобилизованных украинских граждан. Установлено, что многие не проходили курс молодого бойца и не имеют навыков обращения с оружием, — написал Марочко.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинским войскам дан приказ держать Марьинку, несмотря на большое количество жертв. Поэтому командиры ВСУ «бросают людей в топку», стремясь взять количеством. При этом Пушилин отметил, что взятие Марьинки под российский контроль — лишь вопрос времени.

В конце января экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ находятся в критической ситуации на фронте и для выживания страны требуется максимальная мобилизация. По его словам, Украины «может не стать», поэтому никто не должен уклоняться от мобилизации. Луценко добавил, что февраль станет решающим для страны в целом.