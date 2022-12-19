Марочко: ВСУ на краснолиманском направлении перешли на атаки на джипах

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ВСУ поменяли тактику ведения боя на краснолиманском направлении в ДНР из-за дефицита боеприпасов и тяжелой техники, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По его словам, противник стал использовать гражданские внедорожники с установленными на них минометами и пулеметами. Они работают вдоль естественных укрытий, прикрывая пехотные подразделения ВСУ.

Ввиду дефицита у ВФУ артиллерийских боеприпасов и тяжелой бронетехники украинское командование все больше делает акцент на легких быстрых боевых группах, передвигающихся на гражданских джипах, модифицированных под установку на них минометов и крупнокалиберных пулеметов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что бойцы воздушно-десантных войск из Пскова откинули украинскую армию более чем на два километра на Сватовском участке фронта в Донбассе. По словам военнослужащего с позывным Паркер 13, во время выхода на этот рубеж военнослужащие уничтожили до пяти единиц бронированной техники и около 50 бойцов противника, удалось также взять четыре опорных пункта.

До этого представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике. Он пояснил, что бойцы российской армии завершают зачистку села от остатков украинских военнослужащих. Было ликвидировано более 40 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины и три автомобиля.